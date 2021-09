Scontro fra auto e moto, morto 35enne sulla Flaminia a Roma

Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale. Via Flaminia è stata temporaneamente chiusa in direzione Grande raccordo anulare per i rilievi

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente avvenuto su via Flaminia a Roma. Da una prima ricostruzione degli agenti, sembra che la moto su cui viaggiava la vittima abbia tamponato la macchina guidata da un 58enne. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale. Via Flaminia è stata temporaneamente chiusa in direzione Grande raccordo anulare per i rilievi.