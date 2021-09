Botte e insulti razzisti, arrestato un 42enne a Roma

Un 42enne romano è stato arrestato dalla polizia a Roma dopo aver aggredito un cittadino afghano. L'accusa è di lesioni aggravate, anche dalla discriminazione razziale. L'episodio è avvenuto all'ingresso della metro a Ponte Mammolo, alla periferia della Capitale, martedì 7 settembre pomeriggio.

L'aggressione

Appena arrivati sul posto, allertati per una lite, gli agenti hanno trovato all'ingresso della metro B, in un'attività commerciale, il 36enne afghano a terra, che era stato appena picchiato. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo. I poliziotti hanno effettuato un primo accertamento e un sopralluogo sul posto alla ricerca del responsabile.

L'arresto

Il 42enne è stato individuato dai poliziotti del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, e da quelli della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, a breve distanza. Nonostante abbia provato a sfuggire, è stato bloccato. Tracce ematiche sono state trovate dagli investigatori sulle sue mani e sulla maglietta. L'uomo ha rivendicato la responsabilità del gesto compiuto, continuando ad insultare l'afghano, e ha fatto poi notare agli agenti una croce celtica tatuata sul dorso della sua mano sinistra.