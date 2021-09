Roma, non si ferma all'alt: bloccato dopo un inseguimento

Rocambolesco inseguimento ieri pomeriggio per le strade del centro della Capitale. Erano da poco passate le 16 quando un'auto in transito su Lungotevere non si è fermata all'alt di una pattuglia della polizia locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) dopo che, all'altezza del Ponte PASA, ha attraversato a forte velocità l'incrocio con semaforo rosso. La fuga è terminata in prossimità del Pantheon. Una volta fermato l'uomo, un italiano di 46 anni, è stato accompagnato negli uffici di Circonvallazione Ostiense per ulteriori accertamenti. Il 46enne, trovato senza patente poiché revocata, è risultato essere noto alla polizia locale capitolina perché fermato in più occasioni e sanzionato per condotte illecite tra cui esercizio abusivo di attività di noleggio con conducente. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'auto. Nei suoi confronti elevate anche diverse sanzioni per le irregolarità commesse alla guida nel corso del tentativo di fuga.