Cade grosso ramo, danneggiate quattro auto a Santa Severa

Quattro auto sono state danneggiate dalla caduta di un grosso ramo questa mattina a Santa Severa, sul litorale nord di Roma. I vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via dei Fenici dove un'ampia porzione di pino marittimo si è staccata dal resto dell'albero finendo a terra. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il ramo ha colpito quattro auto in sosta, di cui una della polizia stradale. I pompieri si sono avvalsi dell'ausilio dell'autogrù per sollevare il pesante ramo. Liberata la strada, hanno messo in sicurezza le auto danneggiate.