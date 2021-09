Il conducente della macchina, 46 anni, si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Un uomo è morto investito da un'auto stamattina a Roma. L'episodio è accaduto in via Ardeatina. Sul posto pattuglie della polizia locale per i rilievi. La vittima è un cittadino romeno di 43 anni. Il conducente della macchina, 46 anni, si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.