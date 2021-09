Roma, auto finisce nel giardino di una casa: ferita una donna

L'episodio è accaduto in via del Pergolato incrocio viale Alessandrino, alla periferia della Capitale. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Un'auto, in cui viaggiava una donna, è uscita fuoristrada andando a finire sotto il livello stradale in un giardino di una casa privata. L'episodio è accaduto in via del Pergolato incrocio viale Alessandrino, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A quanto riferito, i pompieri hanno estratto la donna assicurandola alle cure del personale sanitario e messo in sicurezza la macchina.