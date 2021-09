Nuova moria di pesci nel Tevere, ecco cosa sta succedendo

Somo migliaia, da giorni, i pesci morti che si trovano sulle rive del Tevere e nei pressi del litorale dove sfocia il fiume ci sono diverse migliaia di pesci. Come riporta Ilpost.it, nella darsena del porto di Fiumicino, vicino a uno dei due bracci della foce del Tevere, sono stati recuperati sei quintali di pesci morti. La moria di pesci nel Tevere è un fenomeno ricorrente. Per quella di questi giorni, si è ipotizzato uno sversamento di rifiuti tossici, ma in passato era stata invece indicata una causa diversa, cioè la scarsità di ossigeno nelle acque (anossia).

Avvistamenti e cause

I primi avvistamenti dell’ultima moria sono dello scorso 26 agosto, al largo del litorale a nord di Roma e sulla costa di Fregene e Maccarese, seguiti da altri lungo gli argini del Tevere fino a Ponte Marconi, dentro la Capitale. Le prime ipotesi per spiegare la moria sono arrivate dal presidente del Wwf Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini, secondo cui la causa più probabile sono le "tante sostanze chimiche utilizzate nelle nostre campagne" che "con i temporali vengono portate a valle concentrandosi nei nostri fiumi". Secondo la polizia fluviale, invece, la causa sono i metalli e gli idrocarburi depositati sulle strade dai gas di scarico, che si sono accumulati nei mesi di siccità e che sono stati poi lavati via dalle intense piogge di fine agosto e finiti nel Tevere.