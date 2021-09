Il piccolo è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza ma non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli

Un bimbo di sei anni è rimasto ferito dopo che, a Guidonia vicino Roma, un cancello è crollato, finendogli addosso. E' successo mentre il piccolo giocava con il fratellino in giardino. E' stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza ma non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli.