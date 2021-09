Informava imprenditore su ispezioni, interdittiva a militare Gdf

Misure interdittive a carico di un militare della Guardia di Finanza e di un imprenditore sono state disposte dal gip di Civitavecchia per l'accusa di rivelazione di notizie d'ufficio in relazione a controlli in materia di lavoro sommerso. In particolare, il gip ha disposto la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti del militare e il divieto temporaneo di svolgere la propria attività d'impresa per l'imprenditore. L'ordinanza è stata notificata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma.

Le indagini

A quanto emerso durante le indagini, alcuni imprenditori venivano preventivamente informati sulle attività ispettive a loro carico, riuscendo così a regolarizzare in tempo utile la posizione di alcuni lavoratori.