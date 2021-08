Roma, continua a perseguitare la ex: arrestato

Si tratta di procedimento in fase di indagini preliminari: la presunta responsabilità dell'arrestato andrà, poi, verificata nelle successive fasi processuali

A Roma i carabinieri hanno arrestato un uomo, di origini romene, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Le indagini dei militari hanno rilevato in più occasioni atti persecutori, correlati da reiterate minacce, anche con l'uso dei mezzi informatici e dei social media, nei confronti di una donna, la quale da tempo ha avuto in affido il figlio minorenne dell'arrestato.

Ulteriori indagini

