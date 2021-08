Roma, auto in fiamme nella notte in periferia

Auto in fiamme nella notte alla periferia di Roma. L'episodio è accaduto intorno alle 2.30 in via Cagli, in zona San Basilio. L'incendio ha interessato un'auto, completamente distrutta. Le fiamme si sono propagate anche ad altre due macchine parcheggiate accanto che sono rimaste danneggiate. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri: da accertare le cause dell'incendio.