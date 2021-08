Roma, tradisce fidanzato e poi lo accoltella: denunciata ragazza

La giovane, al termine degli accertamenti, è stata deferita all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate. Il ragazzo è stato curato e refertato in ospedale con sette giorni di prognosi

Ad Albuccione di Guidonia, nei pressi di Roma, ieri mattina, al termine di una lite, una 25enne ha accoltellato alla coscia destra il suo fidanzato. Sul posto è intervenuta la polizia, che dopo aver trovato in strada il ragazzo ferito, ha dapprima attivato il 118 per le necessarie cure e poi raccolto i primi elementi utili per ricostruire l'aggressione.

Il litigio

Si è trattato di una lite nata per la scoperta di un tradimento da parte della fidanzata, solo che poi a farne le spese è stato lo stesso ragazzo tradito e accoltellato alla coscia destra dalla ragazza. La giovane, al termine degli accertamenti, è stata deferita all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate. Il ragazzo è stato curato e refertato in ospedale con sette giorni di prognosi.