Cavalli fuggono da un maneggio a Roma, messi in salvo dalla polizia

Gli animali, apparentemente agitati, sono stati individuati mentre sostavano su una piccola area verde adibita a parco giochi per bambini, vicino al traffico

Tre cavalli fuggiti dal circolo ippico sulle rive del Tevere in zona Marconi, presso il Lungotevere degli Inventori a Roma, sono stati recuperati dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Specialità Squadra a cavallo di "Trastevere". Gli animali, apparentemente agitati, sono stati individuati mentre sostavano su una piccola area verde adibita a parco giochi per bambini, vicino al traffico. Gli agenti insieme al personale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e Veterinari dell'Asl sono riusciti a calmare i cavalli mettendo poi in sicurezza l'area. Poco dopo gli animali sono stati recuperati dai proprietari del maneggio.