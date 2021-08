Controlli dei carabinieri per Ferragosto a Roma, 23 arresti

Sono 23 gli arresti e 15 le persone denunciate durante i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in occasione del Ferragosto, che ha visto intensificati i servizi in tutte le zone a maggiore vocazione turistica. Si tratta principalmente di persone arrestate per detenzione e spaccio di droga, furto, evasione dai domiciliari e persone ricercate perché destinatarie di provvedimenti restrittivi.

I controlli

Sono stati inoltre eseguiti controlli in 25 esercizi commerciali e ai prodotti alimentari somministrati in bar e ristoranti con l'ausilio del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori anche a Ferragosto, che hanno comportato la chiusura di un locale nei pressi di San Pietro per avere impiegato 3 lavoratori su 4 in nero. Sanzionato, nella stessa zona, un cittadino del Bangladesh e uno della Turchia, rispettivamente titolari di un minimarket e di un fast food - kebab per l'inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti.