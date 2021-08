Roma, minaccia vicini con coltello e si barrica in casa: bloccata

Attimi di paura nella notte in un condominio di via Val d'Aosta, nel quartiere Monte Sacro a Roma, dove una donna di 49 anni ha dato in escandescenze e, senza motivo, ha minacciato con un coltello da cucina i vicini.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver danneggiato le porte d'ingresso delle loro abitazioni, si è barricata in casa armata di un paio di cesoie, pronunciando frasi senza senso e accendo la radio a volume altissimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Quando i militari si sono accorti che la donna stava dando fuoco all'abitazione, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno forzavano la porta e l'hanno disarmata. La 49enne è stata sedata da personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta a Tso. Non risultano feriti.