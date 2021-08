Roma, spari contro la villa di un detenuto: nessun ferito

Ieri sera alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione, di un uomo attualmente detenuto in carcere. L’episodio è accaduto intorno alle 20 in zona Ponte Galeria, alla periferia di Roma, dove ignoti hanno aperto il fuoco utilizzando un fucile a pallettoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ponte Galeria e della compagnia di Ostia, che ora indagano su quanto avvenuto. Secondo quanto si apprende, obiettivo del raid era l'abitazione di D. F., arrestato a gennaio del 2020 nell'ambito dell'operazione New Line, che ha colpito un'organizzazione di presunti narcotrafficanti che gestiva alcune piazze di spaccio. Non si registrano feriti.