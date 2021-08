Resta schiacciato sotto un'auto durante un furto, morto 42enne a Roma

Un uomo è stato trovato senza vita stamattina a Roma sotto un'auto in sosta. E' successo intorno alle 6.30 in via Montefalco, in zona Ponte Lungo. La vittima è un 42enne di nazionalità albanese, con precedenti, sottoposto all'obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole.

La vicenda

A dare l'allarme è stato un passante che ha allertato i soccorsi, ma per il 42enne non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione Tuscolana e del Nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante che hanno identificato il cadavere. Sul corpo è stata riscontrata una ferita nella parte posteriore del cranio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, forse con l'aiuto di complici, avrebbe alzato con un crick il veicolo con l'intento di rubare qualche pezzo meccanico. Il crick però avrebbe ceduto e il 42enne è rimasto schiacciato. Sono in corso i rilievi della settima sezione del Nucleo investigativo di Roma e indagini per risalire ai complici.