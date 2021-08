Roma, investe un ragazzo su un monopattino e scappa: denunciato

Ha investito un ragazzo a bordo di un monopattino ed è scappato, ma è stato rintracciato dalla polizia locale. Un uomo di 50 anni, di cittadinanza italiana, è stato così denunciato per aver colpito il giovane a bordo del mezzo in via Borghesiana, dandosi alla fuga senza prestare soccorso. Il ragazzo coinvolto nell’incidente, un 27enne, è stato trasportato in ospedale. Gli agenti del VI Gruppo Torri, con il supporto delle immagini acquisite dalle telecamere di zona, sono riusciti a risalire al modello dell'auto e successivamente all'abitazione del conducente, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. A suo carico anche il ritiro della patente di guida.