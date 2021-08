Aggredirono un gruppo di ragazzi davanti a un pub a Roma, denunciati

Nei giorni scorsi hanno aggredito un gruppo di ragazzi davanti a un pub al centro di Roma, ma sono stati identificati e denunciati dai carabinieri grazie ai social. Al termine delle indagini, condotte anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno notificato il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) al centro della Capitale per la durata di 2 anni, emesso dal questore di Roma, nei confronti di due cittadini ucraini di 22 e 23 anni, identificati come responsabili di una violenta aggressione avvenuta la notte del 3 agosto in via IV Novembre e denunciati per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

La vicenda

In particolare, i due giovani avevano importunato le ragazze di un gruppo di adolescenti che stava stazionando all'esterno di un locale in chiusura e, dopo una serie di insulti, scesi dalla loro auto, hanno innescato una violenta lite. Nel corso del parapiglia, il 22enne ha preso una bottiglia di vetro dall'auto e l'ha infranta sul volto di un 25enne dell'Ecuador mentre il 23enne ha recuperato, sempre dalla macchina, una bomboletta di spray urticante al peperoncino e l'ha spruzzata verso alcuni presenti provocando difficoltà respiratorie e irritazione agli occhi ad un ragazzo 19enne albanese. Poi si sono dati alla fuga.