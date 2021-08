Roma, rompe una mano alla conducente di un bus: denunciato

È accaduto sabato sera poco prima delle 22 in via Carlo Emery, in zona Grottarossa. Un 55enne, con precedenti, avrebbe chiesto all'autista di accelerare perché in ritardo. Al suo rifiuto, l'ha aggredita

Avrebbe chiesto all’autista di un bus di linea di Roma di accelerare perché era in ritardo. Al suo rifiuto, si è scagliato contro la conducente della linea 32, prendendola a pugni e rompendole una mano. È quanto accaduto sabato sera poco prima delle 22 in via Carlo Emery, in zona Grottarossa, nella periferia Nord della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno denunciato l’aggressore, un 55enne con precedenti, per lesioni e interruzione di pubblico servizio. La donna alla guida del mezzo è stata accompagnata in ospedale e ha avuto una prognosi di 30 giorni.