Roma, saltò su macchina polizia dopo Italia-Spagna: Daspo per 26enne

Al giovane, il cui gesto è stato immortalato in un video, è vietato l'accesso per tre anni all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico o amichevole, calendarizzati e pubblicizzati

Era stato immortalato in un video, poi circolato sui social, mentre saltava sopra il cofano e sul tetto di un’auto della polizia in piazza Cinecittà, a Roma, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana nella semifinale degli Europei contro la Spagna del 6 luglio scorso. Dopo l'identificazione e la denuncia da parte degli uomini della Digos e della Squadra Mobile, ora per il giovane, un 26enne, è scattato il Daspo. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma sulla base di un'istruttoria della Divisione Anticrimine.