Roma, incendio per fuochi d'artificio a festa: denunciata 21enne

Un vasto incendio in un campo è divampato a causa di fuochi d'artificio esplosi durante una festa. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Santa Marinella, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

I militari sono intervenuti in una villetta dove durante una festa privata erano stati accesi dei fuochi d'artificio che hanno generato un vasto incendio di sterpaglie in un campo di circa tre ettari, vicino alle abitazioni. Per lo spegnimento delle fiamme è intervenuto personale della Protezione Civile e i vigili del fuoco. I carabinieri sono riusciti a identificare la responsabile dell'accensione dei fuochi, una ragazza di 21 anni, zia del festeggiato, che è stata denunciata a piede libero per incendio ed accensioni ed esplosioni pericolose.