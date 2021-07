Roma, accoltellato durante lite in strada: arrestato 19enne

La vicenda

approfondimento

Morto 26enne accoltellato in strada a Roma durante una lite

A quanto ricostruito dalla polizia, ci sarebbe stata una lite per motivi legati ad affari illeciti tra i due albanesi, poi sfociata in una rissa a quattro tra connazionali, durante la quale la vittima è stata colpita con una coltellata alla schiena da un ragazzo arrivato per ultimo. Dopo l'accoltellamento tutti i partecipanti alla rissa sono tutti fuggiti. Il giovane, probabilmente sentendosi accerchiato, si è costituito nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Genova che, insieme alle Squadre Mobile di Genova e Roma e d'intesa con la locale autorità giudiziaria, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio.

Le indagini

Grazie a diversi testimoni e alle telecamere la polizia ha ricostruito l'esatta dinamica dei fatti. I primi accertamenti effettuati dalle Volanti e dal Commissariato Colombo hanno portato alla casa in cui vivono 3 amici albanesi che si erano fronteggiati con gli altri 2 connazionali. Successivamente il personale del commissariato è stato affiancato da quello della Squadra Mobile. Una volta identificati 4 dei 5 uomini coinvolti, è stata avviata un'attività di ricerca dei fuggitivi, che si è conclusa nel pomeriggio di sabato quando sono stati individuati nella zona di Orte, nel Viterbese. Bloccati due partecipanti alla rissa mentre erano alla stazione in partenza per Ancona. I due sono stati denunciati per rissa aggravata. Contestualmente proseguivano le ricerche dell'autore dell'omicidio al quale è stata fatta 'terra bruciata' attorno. Rimane da individuare ed identificare compiutamente l'ultimo dei ragazzi albanesi coinvolto nella rissa.