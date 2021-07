Roma, difende compagna in lite con socio e lo accoltella: arrestato

L'episodio è accaduto nella serata di ieri in via Cessati Spiriti, al Tuscolano. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato il 49enne per tentato omicidio

È intervenuto in difesa della compagna che stava litigando con il socio con cui gestisce una palestra e, dopo essere passati alle mani, ha estratto un coltello e ha colpito al torace l'uomo.

La vicenda

L'episodio è accaduto nella serata di ieri in via Cessati Spiriti, al Tuscolano. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato il 49enne per tentato omicidio. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno segnalato la lite in strada e all'arrivo dei carabinieri il 49enne è stato bloccato. Il ferito è stato trasportato al San Giovanni in gravi condizioni dov'è ricoverato in prognosi riservata. Ritrovato anche il coltello sporco di sangue.