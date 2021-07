Contraffazione, a Ciampino sequestrati accessori telefonia

A Ciampino sono stati sequestrati circa duemila accessori per telefonia. Sono state intercettate due spedizioni via corriere aereo provenienti dall'Estremo Oriente contenenti 700 auricolari e 504 adattatori contraffatti. L'azione di contrasto non si è limitata alle sole spedizioni intercettate presso lo scalo ma, a partire da alcune di queste, l'attività investigativa ha permesso di individuare e sottoporre a perquisizione un esercizio commerciale romano nel quale sono stati rinvenuti 794 accessori per telefonia contraffatti recanti.

Il seuestro

La contraffazione della merce ha comportato il sequestro della stessa e la denuncia degli autori per il reato di commercio di prodotti contraffatti all'autorità giudiziaria competente.