Ruba catenina a 18enne, uomo arrestato a Trastevere

In manette un uomo di 26 anni. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissima

A Roma un uomo di 26 anni, di origini egiziane, è stato arrestato nella zona di Trastevere subito dopo aver tentato di impossessarsi della catenina in oro indossata al collo da uno studente di 18 anni, in via Luciano Manara.

L'arresto

L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. In totale, nel corso dell'attività, i militari hanno identificato 115 persone, di cui quattro con precedenti.