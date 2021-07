Roma, cade vaso da balcone in zona Garbatella: ferito bimbo di 6 anni

Il piccolo è stato portato in ospedale con ferite alla testa e al collo, ma non è in gravi condizioni

Un bambino di sei anni è rimasto ferito a Roma, in zona Garbatella, dopo essere stato colpito alla testa da un vaso caduto da un balcone al quarto piano di un palazzo. È accaduto ieri pomeriggio in via Stanislao Carcereri mentre il piccolo era in strada con la mamma.

Bambino ha ferite alla testa e al collo

Il vaso, che era su uno scaffale fissato al muro, presumibilmente è caduto a causa del forte vento. Il bambino è stato portato in ospedale con ferite alla testa e al collo, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Colombo.