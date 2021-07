Roma, due rapine e una violenza: l'autore fermato in meno di un'ora

L'uomo è stato notato in via Cassia dai poliziotti mentre erano in servizio in abiti civili. In base a una nota di ricerca per una rapina a una donna, lo hanno fermato e perquisito

A Roma un uomo di 31 anni è stato fermato, ieri mattina, dalla polizia per aver rapinato due donne e, in un caso, per una violenza sessuale. L'uomo è stato notato in via Cassia dai poliziotti mentre erano in servizio in abiti civili. In base a una nota di ricerca per una rapina a una donna, lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso del portafoglio e dei documenti della vittima, che era stata trascinata a terra dall'uomo per strapparle la borsa.

La vicenda

Subito dopo, gli agenti venivano a sapere che un'altra donna aveva denunciato di essere stata rapinata e molestata sessualmente mentre usciva dalla palestra, a poca distanza dal luogo del fermo. La stessa donna ha poi riconosciuto l'aggressore nell'uomo fermato. L'aggressione era avvenuta alle 7:55, la seconda rapina alle 8:20, il sospetto è stato fermato dagli agenti alle 8:30.