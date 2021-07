Roma, si fingeva commerciante di preziosi e li rubava: arrestato

L'uomo avrebbe commesso truffe per 100mila euro. Nel corso dell'arresto nella sua abitazione sono state ritrovate banconote false per un ammontare di 600mila euro e altri oggetti preziosi sui quali sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza

A Roma la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni. Si spacciava per un commerciante di oggetti preziosi e potenziale acquirente. Così contattava persone che mettevano in vendita, su siti web, orologi o gioielli di ingente valore. Carpita la fiducia dei venditori attraverso l'invio di documenti falsi, organizzava appuntamenti con le vittime per visionare i preziosi. All'appuntamento accoglieva il venditore vittima e, dopo avergli offerto il caffè, in un'atmosfera calma e rilassata, con la scusa di far visionare i preziosi, usciva dalla stanza lasciando in pegno i propri effetti personali quali il soprabito, una borsa o anche una scatola che conteneva un pacco di banconote (poi risultate false) e che faceva in modo da mostrare prima alla vittima. Invece, si dava alla fuga.

Le truffe

L'uomo avrebbe commesso truffe per 100mila euro. Nel corso dell'arresto nella sua abitazione sono state ritrovate banconote false per un ammontare di 600mila euro e altri oggetti preziosi sui quali sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza. Sono in corso indagini per trovare eventuali altre vittime.