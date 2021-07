Fiano Romano, nascondeva 68 chili di cocaina in auto: arrestato

Viaggiava in auto con 68 chili di cocaina purissima, per questo un 36enne è stato arrestato dalla polizia a Fiano Romano, vicino Roma. Le pattuglie del III Distretto Fidene, diretto da Fabio Germani, e del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, nel tardo pomeriggio di ieri stavano pattugliando la periferia Nord della Capitale quando hanno intimato l'alt al conducente di una macchina. Gli agenti hanno così scoperto che trasportava 62 panetti di cocaina, per un peso totale di 68 chili, in 3 valigie, uno zaino e una busta di un supermercato.