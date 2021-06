Violenze e abusi sulla compagna, arrestato 28enne vicino a Roma

Arrestato dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo un 28enne romano, con precedenti, per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole, in seguito a una segnalazione per una lite in un'abitazione di Marino, sono riusciti a scoprire una situazione di violenza e abusi in famiglia. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, coordinate dalla Procura di Velletri, avrebbero inoltre ricostruito un episodio di violenza sessuale.

Le violenze

Dalle indagini sono emersi reiterati episodi di violenza fisica e psicologica subite da una donna da parte del compagno a partire dall'estate scorsa. Sin da quando la donna era in gravidanza, sarebbe stata picchiata dal compagno con schiaffi al volto e percosse, provocandole trauma cranici sbattendole la testa al muro. In altre occasioni l'uomo, oltre a devastare l'appartamento danneggiando mobili e suppellettili, ha tentato di soffocarla con le mani alla gola, fino a farle mancare il respiro, minacciandola di morte se la stessa avesse presentato denuncia.