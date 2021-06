Roma, auto travolge e uccide un cavallo: ferito il conducente

L’automobilista è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita

Incidente nella notte a Lido dei Pini, vicino Roma, dove un'auto si è scontrata con un cavallo libero sulla carreggiata. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il cavallo è invece morto nell'impatto. In corso gli accertamenti sui proprietari dell'animale attraverso il microchip. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.