Incendio nella notte in un ristorante su via Nomentana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il rogo si sarebbe innescato nella parte esterna del ristorante per poi propagarsi all'interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Si ipotizza un cortocircuito di una presa elettrica all'esterno.