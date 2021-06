Gara di velocità nel traffico a Roma, denunciato 20enne

Una gara di velocità tra il traffico di via Appia a Roma con due Suv. Erano da poco passate le 18 quando una pattuglia di polizia li hanno visto sfrecciare: i conducenti stavano gareggiando in velocità. I poliziotti, pur con le cautele del caso, sono riusciti a fermare una delle macchine. L'auto era guidata da un 20enne, residente nella zona di Tor Bella Monaca, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver gareggiato in velocità e a cui è stata ritirata anche la patente di guida.