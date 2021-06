Sfide e pugni come in "Fight Club", arrestato 35enne a Roma

Ingaggiava risse per dimostrare di essere il leader del gruppo, come nel film Fight Club. Un uomo di 35 anni, con precedenti, è stato arrestato a Roma dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo, in applicazione della misura restrittiva emessa dal gip del tribunale di Roma, per aver procurato lesioni a due persone a seguito di "combattimenti pugilistici" in strada. Dopo la notifica del provvedimento, il 35enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini

Dalle indagini su due episodi è emerso che il giovane era il protagonista delle sfide a suoni di pugni e ingaggiava scontri, inizialmente scherzosi, contro due conoscenti. Ad incastrarlo un video registrato da una videocamera installata in un negozio vicino che ha ripreso le fasi del modus operandi del 35enne, prima colpi scherzosi e poi pestaggi. A seguito dei violenti colpi, i suoi inconsapevoli 'avversari' sono finiti in ospedale e ricoverati con prognosi rispettivamente di 30 e 90 giorni. I fatti risalgono a giugno e e ottobre 2019. In particolare è emerso che le due vittime si trovavano ad ingaggiare vere e proprie colluttazioni quasi inconsapevolmente: tutto iniziava per gioco, qualche piccola spinta goliardica con cui il 35enne provocava i malcapitati. Poi si passava a veri e propri scontri pugilistici, naturalmente senza regole, che costringevano le vittime a difendersi da una violenza oltre che immotivata anche inaudita, considerando la mole fisica dell'arrestato.