Incidente a Roma, motociclista morto sul Grande Raccordo Anulare

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. È stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia della complanare esterna del Gra all'altezza dell'uscita 32 "Via della Pisana" (chilometro 63,500). Il transito è consentito in corsia di sorpasso. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.