Incidente a Roma, scontro fra tir sulla A1: un ferito

Incidente tra mezzi pesanti stamattina sull'autostrada A1 in direzione sud all'altezza del chilometro 551, vicino Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che nello scontro una persona è rimasta ferita. Nell'impatto un tir, che trasportava cassette di verdura, ha disperso sulla carreggiata il carico. L'autostrada è stata chiusa temporaneamente per consentire la messa in sicurezza dei mezzi e la pulizia del manto stradale.