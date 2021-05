Roma, incendio in un appartamento a Centocelle: nessun ferito

Il rogo sarebbe divampato da un piano cottura. Le persone presenti all'interno sono riuscite a uscire illese dall'abitazione in fiamme

Incendio in un appartamento ieri pomeriggio nel quartiere Centocelle a Roma, in via delle Robinie. All’interno erano presenti il proprietario, un 50enne, e due fratelli filippini, ospiti con i genitori. Tutti sono riusciti a uscire illesi dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Stando a quanto accertato, il rogo sarebbe divampato da un piano cottura.