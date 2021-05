Roma, accoltella amico durante lite in casa: fermato 28enne

Ad Acilia, vicino a Roma, un ragazzo di 30 anni è stato soccorso due notti fa in strada con una evidente ferita da taglio alla schiena. A notarlo una pattuglia dei carabinieri che transitava in via dei Romagnoli. Così il 30enne è stato trasportato in ospedale e ricoverato con una lesione al rene giudicata guaribile in 25 giorni.

La ricostruzione dei fatti

A quanto ricostruito dai carabinieri, dopo essere stato al pub con alcuni amici si è spostato a casa di un 28enne. Qui durante un diverbio per banali motivi lo ha aggredito e quest'ultimo lo ha colpito alla schiena con un coltello da cucina. Il 28enne è stato rintracciato nella notte nell'abitazione della nonna e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.