Roma, serra di marijuana accanto a centro di recupero: un arresto

In manette un uomo di 44 anni. Il ritrovamento è avvenuto nella Capitale, in via Ardeatina

In via Ardeatina a Roma la polizia ha scoperto una serra di marijuana accanto a un'associazione per il recupero di tossicodipendenti. Un uomo, di 44 anni, è stato arrestato.

Il ritrovamento

Gli agenti hanno trovato cumuli di piante di marijuana, 45 grammi di marijuana all'interno di un essiccatore e altri 30 in un barattolo in vetro, tre taniche piene di fertilizzante, accelerante per la crescita delle piante, un macchinario per l'esfoliazione e il confezionamento della sostanza stupefacente, un diario riportante con accuratezza le date con i cicli vitali delle piante, sistemi di areazione forzata ed essiccazione delle piante, 43 lampade alogene, una piantina di marijuana in infiorescenza, 548 vasi contenenti rimasugli di fusti di piante di marijuana tagliati alla base.