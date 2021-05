Roma, sequestrati 240mila occhiali da sole non sicuri: una denuncia

La guardia di finanza è intervenuta in un punto vendita di un’impresa di import export nel quartiere Esquilino. La merce sequestrata avrebbe portato ricavi per oltre due milioni di euro e messo potenzialmente in pericolo la salute degli acquirenti

Oltre 240mila occhiali da sole non conformi agli standard previsti dalla normativa europea e nazionale, e pronti per essere commercializzati, sono stati sequestrati nel quartiere Esquilino dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Una persona è stata denunciata. La merce sequestrata avrebbe portato ricavi per oltre 2 milioni di euro e messo potenzialmente in pericolo la salute degli acquirenti.

L’intervento della guardia di finanza

Nel corso di un'ispezione in un punto vendita di un'impresa di import export nel quartiere Esquilino, riconducibile a un cittadino cinese, i baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno scovato una prima partita di occhiali che avevano la falsa marcatura di conformità 'CE'.