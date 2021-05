Incidenti vicino a Roma: morti un 37enne e un 58enne

Due incidenti mortali si sono verificati vicino a Roma. Il primo nella notte tra venerdì e sabato in via Settevene Palo, ad Anguillara. Un 37enne romano ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri della stazione di Anguillara. Il secondo si è verificato ieri pomeriggio in un terreno agricolo in località Agro di Cretone, a Palombara Sabina. Un uomo di 58 anni è morto schiacciato dopo che il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri che indagano sulla dinamica dell'incidente.