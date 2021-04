Maltempo nel Lazio, a Roma allerta gialla per temporali

Allerta gialla su parte del Lazio dal pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile 2021, e per le prossime 18-24 ore. Sulla regione si prevedono infatti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare su Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere e Bacini Costieri Nord. La protezione civile del Lazio, nel diramare un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali, comunica di aver "invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". (LE PREVISIONI IN ITALIA)