Roma, due roulotte in fiamme: erano state donate a clochard

In fiamme nella notte due roulotte nel quartiere San Lorenzo a Roma. Sul posto, in largo Settimio Passamonti, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Un uomo, nel tentativo di mettere in sicurezza una bombola del gas, è rimasto lievemente ferito. Secondo quanto si apprende, i due mezzi erano stati donati dalla comunità di Sant'Egidio ai senza fissa dimora. Da chiarire le cause del rogo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.