Roma, aggressioni a coetanei: denunciata banda di minorenni

Proseguono gli accertamenti per identificare la terza vittima, ancora sconosciuta, nel mercato rionale di Testaccio affinché possa presentare denuncia in merito

Avrebbero messo a segno due aggressioni nello stesso giorno a coetanei a Roma. La banda di cinque minorenni è stata individuata e denunciata dalla polizia. I fatti risalgono a ottobre quando gli agenti della hanno acquisito due video relativi ad aggressioni, avvenute il 25 di quel mese, da parte di un gruppo di minorenni nei confronti di tre ragazzi. Le aggressioni in questione, così come accertato, hanno avuto luogo a distanza temporale ravvicinata l'una dall'altra. La prima vicino alla Basilica di San Paolo, mentre la seconda presso il mercato rionale di Testaccio.

L'indagine

I cinque aggressori sono stati individuati: sono tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni personali e minacce aggravate. Proseguono gli accertamenti per identificare la terza vittima, ancora sconosciuta, nel mercato rionale di Testaccio affinché possa presentare denuncia in merito.