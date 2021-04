Parte del promontorio del Circeo in vendita: lo acquista Regione Lazio

L’area è stata messa in vendita per circa 300mila euro tramite un’agenzia immobiliare. Leodori e Lombardi: “'Un'area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività con le modalità che andremo successivamente a definire”

La Regione Lazio ha dato mandato per l'acquisto di una parte del promontorio del Circeo messo in vendita per circa 300mila euro tramite un'agenzia immobiliare.

Leodori e Lombardi: “Va messo a disposizione della collettività”

Daniele Leodori, vicepresidente e assessore alla Programmazione Economica, e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica, spiegano in una nota: “Un'area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività con le modalità che andremo successivamente a definire".