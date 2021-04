Cede manto stradale, camion sprofonda in voragine a Roma

Diverse pattuglie sono impegnate in via dei Colli Portuensi, altezza Circonvallazione Gianicolense, nella messa in sicurezza dell'area interessata dal cedimento della carreggiata che non ha provocato feriti

Cedimento del manto stradale in via dei Colli Portuensi a Roma con un mezzo pesante sprofondato in parte all'interno della voragine. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Diverse pattuglie sono impegnate in via dei Colli Portuensi, altezza Circonvallazione Gianicolense, nella messa in sicurezza dell'area interessata dal cedimento della carreggiata che non ha provocato feriti. Coinvolta anche un'auto in sosta. Il tratto di strada è stato al momento chiuso.