Un uomo di 80 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro alcuni veicoli in sosta. L'episodio è accaduto questa mattina in vicolo degli Orti Portuensi, a Roma. All'arrivo dei soccorsi era già morto. Sul posto è intevenuta la polizia locale per accertare la dinamica di quanto accaduto e il personale sanitario. Si ipotizza un malore dell'anziano.