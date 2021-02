Roma, perseguita donna e tenta di investirla con l'auto: arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Roma per tentato omicidio, lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti di una donna e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, i due si erano conosciuti due anni fa e l'uomo nel tempo ha maturato nei suoi confronti una vera e propria ossessione, nonostante la donna, assunta nel centro massaggi dell'uomo, gli avesse più volte detto chiaramente di non corrispondere i suoi sentimenti. Il culmine è stato raggiunto ieri quando ha atteso che la donna uscisse dal dentista in compagnia di un'amica e l'ha aggredita prima verbalmente, poi ha spintonato lei e l'altra, danneggiandole lo specchietto retrovisore della macchina.

Ha tentato di investire la donna con l'auto

Dopo essersi allontanato le due donne, che nel frattempo hanno chiamato la polizia, lo hanno visto sfrecciare a folle velocità verso di loro. L'amica è stata colpita dall'auto, afferrata dal finestrino lato passeggero e trascinata per circa 40 metri. Quando sul posto è arrivata la pattuglia del commissariato Borgo gli agenti hanno soccorso la donna ferita e iniziato le ricerche del responsabile, rintracciato nel suo centro massaggi nel quartiere Prati. Prima di arrendersi ha aggredito due poliziotti, uno dei quali è stato refertato con tre giorni di prognosi. La donna ferita, ricoverata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 20 giorni.