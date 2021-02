Fregene, danneggia un bus e minaccia l'autista: denunciato

Ha minacciato l'autista del bus e ha danneggiato il veicolo, per questo un ragazzino è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito il giovane, che si trovava a bordo di un bus di linea, ha dato in escandescenze alla richiesta di controllo del titolo di viaggio avanzatagli dal conducente. Il ragazzo ha prima minacciato l'autista, sputandogli anche contro, e successivamente, sceso dal mezzo, ha infranto il lunotto posteriore con una bottiglia di vetro, dandosi poi alla fuga. Il giovane è stato rintracciato poco dopo e identificato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fregene, intervenuta sul posto su richiesta del conducente del mezzo danneggiato.